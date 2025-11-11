Студент-первокурсник умер после жесткого избиения в общежитии вуза в Якутске

В Якутске следователи устанавливают обстоятельства гибели 18-летнего юноши, скончавшегося от тяжёлой травмы после жесткого избиения в общежитии местного вуза. Об этом сообщает якутский Следком.

Молодой человек был доставлен в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой 1 ноября 2025 года, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Спустя девять дней, 10 ноября, потерпевший скончался в больнице.

«В настоящее время следователи СК устанавливают обстоятельства получения потерпевшим травмы. Проводятся следственные действия с участниками произошедшего, отрабатываются все версии», — сказано в публикации.

После гибели юноши материалы уголовного дела были переданы в следственный отдел по городу Якутску.

Местные СМИ рассказывают, что погибший был добрым и светлым человеком, активно занимавшимся волонтёрской деятельностью. По данным SakhaDay.ru., жертвой стал 18-летний Петр М., приехавший из Эвено-Бытантайского улуса и учившийся на юридическом факультете. По предварительным данным, полученным изданием от источника, телесные повреждения молодому человеку нанёс другой студент.

