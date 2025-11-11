Россия и США
11 ноября, 08:27

Рестлерша в пылу боя обнажила грудь на камеру и сорвала прямой эфир

Обложка © Getty Image / Craig Ambrosio/WWE

Прямой эфир поединка американской рестлерши Шарлотты Флэр был прерван из-за непредвиденной ситуации с её костюмом. Трансляция оборвалась из-за частично обнажённой грузи спортсменки, сообщает Us Weekly.

39-летняя Флэр вышла на ринг в эффектном наряде: бюстгальтере и трусах, украшенных блестящими стразами и яркими зелёными лямками, дополненных высокими сапогами и наколенниками. В ходе боя против австралийской рестлерши Савелины Фанин (известной как Ния Джекс), Флэр несколько раз была вынуждена поправлять верхнюю часть своего костюма. Именно в эти моменты трансляция и прерывалась.

Ранее Life.ru рассказал, что костюмы культовых супергероев Бэтмена и Робина из легендарного телесериала 1960-х годов были проданы на аукционе в Далласе, за 437 тысяч фунтов стерлингов (около 48,5 миллиона рублей). Эти уникальные комплекты одежды принадлежали исполнителям главных ролей — Адаму Уэсту (Бэтмен) и Берту Уорду (Робин). Они стали центральными экспонатами коллекции доктора Стюарта Берковица, представленной на торги.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

