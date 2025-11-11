Рестлерша в пылу боя обнажила грудь на камеру и сорвала прямой эфир

39-летняя Флэр вышла на ринг в эффектном наряде: бюстгальтере и трусах, украшенных блестящими стразами и яркими зелёными лямками, дополненных высокими сапогами и наколенниками. В ходе боя против австралийской рестлерши Савелины Фанин (известной как Ния Джекс), Флэр несколько раз была вынуждена поправлять верхнюю часть своего костюма. Именно в эти моменты трансляция и прерывалась.