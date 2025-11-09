У пирамид Гизы задержали троих туристов, пытавшихся сфотографироваться голыми

В Египте у знаменитого археологического комплекса пирамид Гизы были задержаны трое иностранных туристов. Как сообщает местное издание Cairo 24, они пытались провести фотосессию без одежды в непосредственной близости от древних памятников.

Согласно информации СМИ, задержанные обвиняются в нарушении местного законодательства и общественных норм. Инцидент произошёл за пирамидой Хеопса, где иностранцы намеревались сделать снимки обнажёнными.

Как отмечается в публикации, во время допроса задержанные пояснили, что не были ознакомлены с египетскими правовыми нормами. По их словам, подобные действия считаются допустимыми в их родной стране.

Ранее Life.ru писал, что российские туристы рискуют потерять значительные суммы из-за возможного запрета властей Египта на проведение концертов и фестивалей вблизи пирамид Гизы. Египетский центр экономических и социальных прав подал иск с целью приостановить проведение масштабных музыкальных мероприятий у древних достопримечательностей. Под угрозой оказались фестиваль классической музыки Pyramids Echo Festival и запланированный на 19 декабря концерт диджея Tiësto. Пирамиды Гизы являются популярной площадкой для выступлений мировых звезд и диджеев, привлекающих туристов со всего мира.