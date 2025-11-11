До 18 выросло число жертв супертайфуна «Фунг-Вонг» на Филиппинах

Число жертв разбушевавшегося на Филиппинах супертайфуна «Фунг-Вонг» увеличилось до 18 человек. О возросшем количестве погибших сообщил телеканал ABS-CBN News.

По данным журналистов, основная часть людей погибла в результате схода оползней. Общее количество пострадавших достигло 28 человек, ещё двое филиппинцев числятся пропавшими без вести.

Посольство России в Маниле отмечает, что в результате стихийного бедствия российские граждане не пострадали. Дипломаты рекомендовали соотечественникам соблюдать меры предосторожности: оставаться в укрытиях, избегать зон возможных наводнений, заранее запастись водой, продуктами и медикаментами, сообщает ТАСС.

Мощный тайфун обрушился на архипелаг 9 ноября, что привело к масштабной эвакуации населения — более 1,4 млн человек. Стихия повредила линии электропередач, оставив без электричества около 3 млн потребителей в 12 регионах страны.

Ранее Life.ru рассказывал, что число жертв обрушившегося на Филиппины тайфуна «Калмаэги» достигло 224 человек. По данным из Управления гражданской обороны республики, 109 граждан числятся пропавшими без вести.