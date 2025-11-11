В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты» весом 125 кг

В Швеции похищена бронзовая скульптура «Эмигранты» шведского скульптора Карла Миллеса, установленная у Дома эмигрантов в городе Вэкшё. Как сообщает издание Smålandsposten, пропажу утром в понедельник обнаружил директор Культурного парка Смоланд Леннарт Юханссон.

Скульптура весом около 125 кг была создана в 1940 году. Она изображает группу из семи человек, сидящих на спине большой рыбы, и символизирует массовую эмиграцию шведов в США в конце XIX — начале XX века.

По словам Юханссона, произведения Миллеса нередко становятся целью вандалов и воров. В прошлом году, например, были похищены два бронзовых «Блеска солнца» из городов Евле и Треллеборга. Он предполагает, что воришки могут расплавить скульптуру ради металла, однако бронза как сплав стоит меньше, чем чистая медь, поэтому такой «план заработка» может оказаться невыгодным.

Интересно, что незадолго до пропажи «Эмигрантов» была найдена другая скульптура — голова писателя Вильхельма Муберга, украденная ещё в 1999 году с того же места. Однако директор не связывает эти события между собой, считая, что воров могла вдохновить не прошлогодняя кража, а недавний громкий случай похищения драгоценностей из Лувра.

Парк-музей «Миллесгорден» намерен изготовить ещё шесть оригинальных копий скульптуры по сохранённой отливочной форме.

А ранее на территории США, на одном из аукционов, были обнаружены картины, конфискованные нацистами у еврейской семьи. Таким образом, удалось предотвратить распродажу произведений искусства, которые были незаконно изъяты нацистским режимом в период Второй мировой войны. Этот нашумевший случай имел место в городе Ньюарк, штат Огайо. Планировалась реализация полотен, ранее находившихся во владении Адольфа Шлосса, гражданина Германии еврейского происхождения.