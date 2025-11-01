Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 07:41

В Испании неизвестные похитили 18 драгоценностей с образа Богоматери

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В испанской Гранаде в церкви Санта-Крус-ла-Реаль неизвестные украли 18 ювелирных украшений с образа Девы Марии Розарийской. Об этом пишет газета El Espanol, ссылаясь на Римско-католическое духовное объединение.

«О происшествии уже известно полиции, с которой ведётся совместная работа», — рассказал священник пострадавшего храма.

Похищенные украшения оказались личными пожертвованиями прихожан. Сейчас правоохранители изучают записи с камер наблюдения. Удалось установить, что двое мужчин, не скрывая своих лиц, покойно вошли в церковь, подошли к образу и сняли с него всё ценное. Сама статуя не пострадала, отметил настоятель храма. По данным издания, это не первое ограбление церкви Санта-Крус-ла-Реаль, за последнее время здесь совершено 20 краж.

Ничего святого: Грузинские наёмники ВСУ разграбили церковь во время отступления
Ничего святого: Грузинские наёмники ВСУ разграбили церковь во время отступления

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкине мужчина осквернил ограду храма и забросал камнями сделавшего ему замечание священника. По словам священнослужителя, группа иностранцев отмечала праздник в примыкающем к храму сквере, и один из них справил нужду прямо на ограду. Когда настоятель попытался пресечь это, неизвестный начал кидать в него камни, один из которых попал в цель, но не причинил травм. В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Испания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar