В Испании неизвестные похитили 18 драгоценностей с образа Богоматери

В испанской Гранаде в церкви Санта-Крус-ла-Реаль неизвестные украли 18 ювелирных украшений с образа Девы Марии Розарийской. Об этом пишет газета El Espanol, ссылаясь на Римско-католическое духовное объединение.

«О происшествии уже известно полиции, с которой ведётся совместная работа», — рассказал священник пострадавшего храма.

Похищенные украшения оказались личными пожертвованиями прихожан. Сейчас правоохранители изучают записи с камер наблюдения. Удалось установить, что двое мужчин, не скрывая своих лиц, покойно вошли в церковь, подошли к образу и сняли с него всё ценное. Сама статуя не пострадала, отметил настоятель храма. По данным издания, это не первое ограбление церкви Санта-Крус-ла-Реаль, за последнее время здесь совершено 20 краж.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкине мужчина осквернил ограду храма и забросал камнями сделавшего ему замечание священника. По словам священнослужителя, группа иностранцев отмечала праздник в примыкающем к храму сквере, и один из них справил нужду прямо на ограду. Когда настоятель попытался пресечь это, неизвестный начал кидать в него камни, один из которых попал в цель, но не причинил травм. В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.