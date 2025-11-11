Минфин не поддержал введение налога на сверхприбыль для банков

Министерство финансов России отказалось поддержать инициативу о введении налога на сверхприбыль банков. Позицию ведомства на заседании комитета Совета Федерации озвучил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Минфин — командный игрок. Центробанк не поддерживает эту инициативу, и, соответственно, Минфин также разделяет эту позицию ЦБ», — сказал представитель центрального регулятора.

Инициатива была внесена депутатами от «Справедливой России — За правду», однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что такой налог не принесёт пользы экономике, поскольку основная часть банковской прибыли направляется на укрепление капитала и расширение кредитования.

Ранее министр финансов Антон Силуанов пояснил, почему Минфин не видит смысла во введении повышенного налога на прибыль для банков, отметив, что хотя такая инициатива действительно рассматривалась, её реализация в текущих условиях была бы нецелесообразной. Он подчеркнул, что кредитным организациям в обстановке высоких ставок и возросших рисков требуется капитал для формирования резервов, а отказ от повышения налоговой нагрузки поможет сохранить устойчивость банковского сектора и будет способствовать общей экономической стабильности страны.