Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 18:02

Силуанов объяснил, почему Минфин отказался увеличить налог на прибыль для банков

Антон Силуанов. Обложка © Life.ru

Антон Силуанов. Обложка © Life.ru

Правительство России отказалось от планов по увеличению налога на прибыль для банковского сектора. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме.

Министр пояснил, что данная инициатива действительно обсуждалась, однако в нынешней ситуации её реализация была бы нецелесообразной. Силуанов подчеркнул, что кредитным организациям в условиях высоких ставок и значительных рисков необходим капитал для формирования резервов. По его мнению, отказ от повышения налога поможет сохранить устойчивость банковской системы и будет способствовать общей экономической стабильности.

Силуанов: Ограничения в снабжении топливного рынка скоро будут преодолены
Силуанов: Ограничения в снабжении топливного рынка скоро будут преодолены

Ранее Антон Силуанов прокомментировал планы Минфина по повышению НДФЛ. Он пояснил, что в этом году министерство не собирается менять действующие ставки, а лично Силуанов считает, что эти меры нецелесообразны и в следующем году.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минфин РФ
  • Антон Силуанов
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar