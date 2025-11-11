В Бельгии создали политическую партию в честь Трампа

В Бельгии зарегистрировали новую правую политическую партию под названием TRUMP. Её назвали в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Politico со ссылкой на основателя организации Сальваторе Никотру.

«Дональд Трамп — абсолютный символ популизма. Он воплощает всё, за что мы выступаем», — заявил основатель.

Он пояснил, что аббревиатура TRUMP расшифровывается как «Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes» и означает «Объединение за Союз популистских движений», а сама партия позиционирует себя как правопопулистская сила с социальным уклоном. Политик уточнил, что партия планирует участвовать в выборах федерального уровня в Бельгии и в выборах в Европарламент в 2029 году.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа достиг рекордного падения среди последних американских лидеров, снизившись до 18% в расчёте разницы между сторонниками и противниками. Ни один из недавних президентов США не демонстрировал столь значительного и быстрого снижения показателей.