Рейтинг Трампа упал сильнее всех среди бывших президентов США

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до 18% в расчёте разницы между сторонниками и противниками, что стало рекордным падением среди последних американских лидеров. Об этом сообщило издание Economist со ссылкой на исследование YouGov.

«Ни один из последних президентов США не падал так сильно и так быстро, как Дональд Трамп… Показатели Трампа неутешительны даже по вопросам, лежащим в основе его политической программы», — говорится в материале.

Число граждан, одобряющих работу Трампа, снизилось на 18% по сравнению с любым моментом его первого срока с 2017 по 2021 годы. Одобрение его иммиграционной политики упало на 7%, политики по безработице — на 20%, а действий по борьбе с инфляцией — на 33%. При этом поддержка решений президента в вопросах национальной безопасности снизилась лишь незначительно.

Опрос колледжа Эмерсона показал, что рейтинг одобрения Трампа составляет 41% — на четыре пункта ниже показателя октября. При этом сторонники Демократической партии демонстрируют более высокий электоральный энтузиазм перед промежуточными выборами 2026 года.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа продолжил снижаться на фоне 27-дневного шатдауна, но при этом оставался относительно стабильным. По последним опросам на октябрь 43,8% американцев поддерживают действия Трампа, а 53,1% — нет, что формирует чистый рейтинг -9,2%. В первые недели частичного приостановления работы федерального правительства показатели временно отличались, однако затем вернулись к текущему уровню.