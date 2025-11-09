Россия и США
9 ноября, 13:30

Рейтинг Трампа упал сильнее всех среди бывших президентов США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до 18% в расчёте разницы между сторонниками и противниками, что стало рекордным падением среди последних американских лидеров. Об этом сообщило издание Economist со ссылкой на исследование YouGov.

«Ни один из последних президентов США не падал так сильно и так быстро, как Дональд Трамп… Показатели Трампа неутешительны даже по вопросам, лежащим в основе его политической программы», — говорится в материале.

Число граждан, одобряющих работу Трампа, снизилось на 18% по сравнению с любым моментом его первого срока с 2017 по 2021 годы. Одобрение его иммиграционной политики упало на 7%, политики по безработице — на 20%, а действий по борьбе с инфляцией — на 33%. При этом поддержка решений президента в вопросах национальной безопасности снизилась лишь незначительно.

Опрос колледжа Эмерсона показал, что рейтинг одобрения Трампа составляет 41% — на четыре пункта ниже показателя октября. При этом сторонники Демократической партии демонстрируют более высокий электоральный энтузиазм перед промежуточными выборами 2026 года.

«Тихое одобрение»: Журналист развенчал миф о том, что от Трампа якобы отворачиваются сторонники
Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа продолжил снижаться на фоне 27-дневного шатдауна, но при этом оставался относительно стабильным. По последним опросам на октябрь 43,8% американцев поддерживают действия Трампа, а 53,1% — нет, что формирует чистый рейтинг -9,2%. В первые недели частичного приостановления работы федерального правительства показатели временно отличались, однако затем вернулись к текущему уровню.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
