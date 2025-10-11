«Тихое одобрение»: Журналист развенчал миф о том, что от Трампа якобы отворачиваются сторонники

Президент США Дональд Трамп не сталкивается с массовым оттоком своей электоральной базы, вопреки распространённому мнению. Такую точку зрения высказал американский журналист Тим Керби.

«Его действия получают тихое, но одобрение. Много положительного происходит. Он разговаривает с разными аудиториями, чтобы каждый получил ощущение, будто Трамп не такой уж плохой и продолжает вести свою политику», — сказал он в эфире радио Sputnik.

Керби считает, что изменения в риторике американского лидера как раз и объясняются его стремлением наладить диалог с различными группами избирателей.

Накануне американский президент пригрозил Китаю 100% торговыми пошлинами на импорт и обрушил криптовалютные рынки. Предполагается, что санкции против Пекина начнут действовать с 1 ноября и будут наложены сверх тех тарифов, что были введены ранее.