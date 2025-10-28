Рейтинг одобрения Трампа упал на фоне шатдауна

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вновь снизился в связи с шатдауном, который длится уже 27 дней, но несмотря на это остаётся стабильным. Об этом сообщил статистик Нейт Сильвер.

По последним опросам, 43,8% американцев одобряют действия Трампа, а 53,1% их не поддерживают, что формирует чистый рейтинг -9,2%. В первые недели частичного приостановления работы федерального правительства показатели временно отличались, но сейчас вернулись к текущему уровню.

«Фактически, рейтинг одобрения Трампа был настолько стабильным, что, несмотря на то, что он упал гораздо быстрее, чем рейтинг Джо Байдена в начале их сроков, сегодня они не сильно отличаются друг от друга. На 281-й день срока Байдена его чистый рейтинг одобрения составлял -8,2. Это всего на 1 пункт выше, чем у Трампа», — отметил Сильвер.

А ранее аналитики подсчитали, что американский лидер Дональд Трамп побил исторический рекорд по суммарной продолжительности шатдаунов за два срока. Общая длительность пауз в работе американского правительства превысила 63 суток. Из-за приостановки работы госучреждений около 1,4 миллиона федеральных служащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо трудятся без зарплаты.