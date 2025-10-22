Трамп установил рекорд по суммарной продолжительности шатдаунов в США

Президент США Дональд Трамп побил исторический рекорд по суммарной продолжительности шатдаунов за два срока. Общая длительность пауз в работе американского правительства превысила 57 суток.

«Если шатдаун продлится весь квартал, рост ВВП США может сократиться на 1,2–2,4%», — подсчитали аналитики Oxford Economics.

Текущий шатдаун в США начался 1 октября и продолжается уже 22-е сутки. Во время первого срока Трампа федеральное правительство не работало суммарно 36 дней. Таким образом, общий показатель достиг 57 суток, превысив прежний рекорд, установленный при демократе Джимми Картере. Из-за приостановки работы госучреждений около 1,4 миллиона федеральных служащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо трудятся без зарплаты.

Работают только те, кто обеспечивает безопасность и жизнедеятельность страны — врачи, военные, а также сам президент и конгрессмены. Администрация также планирует сократить около 4,1 тысячи сотрудников, в основном из министерств финансов, здравоохранения, образования и жилищного строительства. Экономисты предупреждают, что каждая неделя шатдауна снижает темпы роста экономики США на 0,1–0,2%.

Ранее сообщалось о серьёзных последствиях продолжающегося шатдауна для оборонной отрасли. Около 100 тысяч подрядчиков, занятых в модернизации американского ядерного арсенала, могут остаться без зарплаты. Если ситуация затянется, многие специалисты уйдут на другие работы, что приведёт к остановке программ по обновлению ядерной системы страны.