К концу года бьюти-процедуры в Москве могут подорожать на 30%

Стоимость популярных бьюти-процедур в Москве может вырасти на 30% к концу года из-за подорожания материалов и операционных расходов. Такой прогноз озвучили представители салонов красоты в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ.

Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Эксперты отмечают, что наиболее значительно подорожают услуги по увеличению губ и лазерной эпиляции. Рост цен вызван повышением затрат на аренду помещений, коммунальные услуги и специализированное программное обеспечение, стоимость которого увеличилась почти вдвое. Полный комплекс из пяти популярных процедур после подорожания может обойтись примерно в 60 тысяч рублей.

Ранее в российских СМИ обратили внимание на первое за долгое время снижение оптовых цен на свинину, вызванное падением розничного спроса. За одну неделю стоимость свиной полутуши уменьшилась на 1%, достигнув 216 рублей за килограмм, при этом аналогичное падение стоимости затронуло основные отрубы — окорок опустился до 308 рублей, лопатка до 303 рублей, а грудинка до 242 рублей за килограмм. Несмотря на эту негативную динамику, эксперты обращают внимание, что свинина всё ещё сохраняется на 15-20% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.