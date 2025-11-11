Экс вице-губернатора Петербурга Лавленцева обвинили в миллиардных хищениях

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев вновь предстанет перед судом по обвинению в хищениях на несколько миллиардов рублей при заключении строительных контрактов. Первое заседание по новому уголовному делу состоялось 7 ноября в Мещанском суде Москвы, сообщает издание «Ведомости».

Экс-чинику предъявлены обвинения в особо крупной растрате и злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что после ухода с поста вице-губернатора в 2015 году Лавленцев установил контроль над компаниями «Горкапстрой» и «Строй-альянс», определяя их финансовую политику и назначая руководителей. По версии обвинения, он лично согласовывал высокодоходные договоры и управлял финансовыми потоками с перечислением средств в подконтрольные ему структуры.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего руководителя компании БК КБР Дмитрия Нестерука. Он подозревается в причастности к хищению средств в размере 100 миллионов гривен (примерно 2,3 миллиона долларов США) у национальной компании «Энергоатом». Уголовное производство связано с правонарушениями при строительстве хранилища ядерного топлива в Чернобыле.