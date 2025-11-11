Экс-главу «Энергоатома» Нестерука арестовали по делу о хищении $2,3 млн

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего руководителя компании БК КБР Дмитрия Нестерука. Его подозревают в хищении 100 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов) у национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом». Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

«Распил» 100 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов) на строительстве хранилища ядерного топлива в Чернобыле: высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу экс-руководителя компании БК КБР Дмитрия Нестерука. Альтернатива — 25 миллионов гривен (почти 600 тысяч долларов) залога», — утончили в издании.

Согласно материалам уголовного производства, Нестеруку инкриминируют организацию поставок оборудования для системы радиационного контроля «Энергоатома» по искусственно завышенным ценам. Также сообщается, что несколько дней назад обвиняемый был экстрадирован в Украину с территории Германии.

Ранее выяснилось, что задержанный летом Службой безопасности Украины руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслан Магомедрасулов занимался сбором доказательств по резонансному делу о коррупции в энергетической отрасли. НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой провело масштабную операцию по вскрытию коррупционной схемы в энергетической отрасли Украины. В рамках расследования были проведены обыски у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют спонсором главаря киевского режима Владимира Зеленского, а также в помещениях компании «Энергоатом».