Задержанный летом Службой безопасности Украины руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслан Магомедрасулов занимался сбором доказательств по резонансному делу о коррупции в энергетической отрасли. Об этом сообщили источники издания «Общественное» в антикоррупционном ведомстве.

Ранее НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой провело масштабную операцию по вскрытию коррупционной схемы в энергетической отрасли Украины. В рамках расследования были проведены обыски у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют спонсором главаря киевского режима Владимира Зеленского, а также в помещениях компании «Энергоатом». Позже бюро обнародовало аудиозаписи переговоров фигурантов коррупционного дела, скрыв подлинные имена участников. По данным НАБУ, преступная организация «отмыла» в энергетическом секторе около 100 миллионов долларов.

«К этому делу действительно причастен Руслан Магомедрасулов. Благодаря ему были собраны важные доказательства», — сообщил источник.

Собеседник СМИ также отметил, что кроме энергетической сферы, расследование затрагивает оборонный сектор. По его словам, преступная организация имела разветвлённую структуру, где большая часть участников была сосредоточена в энергетике, а меньшая — в оборонной промышленности.

Ранее председатель профильной комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что в ближайшем окружении Владимира Зеленского наблюдается паника на фоне расследования в отношении предпринимателя Тимура Миндича. По его оценке, Миндич входит в число ключевых спонсоров бывшего комика, хотя и не является единственным источником финансирования.