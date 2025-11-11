Фицо предостерёг Европу от ошибки, которая продлит СВО ещё на два года

Планы ЕС по выделению Украине кредита за счёт замороженных российских активов могут продлить конфликт ещё на два года. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого приводит венгерский журнал The European Conservative.

Глава словацкого правительства прямо связал финансовую помощь Киеву с перспективами конфликта. По его словам, очередной огромный транш лишь позволит Украине повоевать ещё пару лет, что идёт вразрез с любой миротворческой линией.

«Мы хотим положить конец войне или разжигаем её? Мы собираемся выделить Украине €140 млрд на продолжение войны. Что это значит? Значит, что война продлится по меньшей мере как минимум ещё два года», — сказала словацкий политик.

Сейчас европейские власти ищут подходы, которые позволят им украсть замороженные активы РФ и отдать их Украине, однако существует множество препятствий для этого. Одним из таких является Словакия. По словам Роберта Фицо, Братислава не поддержит идею передачи Киеву российских денег, пока он является главой правительства.