На Солнце произошла самая мощная вспышка с октября 2024 года

На Солнце произошла экстремальная вспышка класса X5.16, ставшая самой мощной с октября 2024 года. Пик активности был зарегистрирован сегодня в 13:04 по московскому времени. По данным учёных, поток излучения от события в 3-5 раз превысил все солнечные вспышки этого года, а по энергии взрыв превзошёл их в 10-20 раз.

Экстремально мощная вспышка на Солнце. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной активности

В отличие от аналогичной вспышки годовой давности, нынешний взрыв произошёл в геоэффективной области, направленной на Землю. Как отметили специалисты, «речь может идти о первом случае за несколько лет», когда вспышка такой мощности произошла на линии Солнце-Земля.

Первые визуальные данные подтверждают исключительную силу явления. Активная область была полностью скрыта излучением, что мешает рассмотреть детали. Наблюдения показывают, что взрыв спровоцировал цепную реакцию в соседних областях на расстоянии сотен километров, что свидетельствует о колоссальном выбросе энергии.