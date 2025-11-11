На Солнце за сутки произошло 15 мощнейших вспышек класса X1.2

За прошедшие 24 часа космическая погода показала два разных «лица». Геомагнитное поле Земли оставалось относительно спокойным, однако активность Солнца била все рекорды. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Всего за сутки на Солнце произошло около 15 вспышек, включая мощнейшее событие класса X1.2. Эта чрезвычайно высокая вспышечная активность продолжает нести значительные риски для нашей планеты.

Ситуация может резко обостриться к концу дня по московскому времени. Прогноз предупреждает о начале магнитной бури G1-G2, которая способна усилиться до серьёзной бури уровня G3-G4 уже завтра, 12 ноября. Риски повторения мощных солнечных вспышек, вплоть до высшего балла, остаются высокими.

Кстати, вчера днём на Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку класса X. Учёные отмечали, что уровень излучения уже превысил границу, после которой событие расценивается как экстремальное, и продолжает расти.