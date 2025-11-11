Россияне в октябре купили рекордную валюту на 160 млрд рублей

В октябре россияне вложили в покупку иностранной валюты почти 160 млрд рублей — это на 80% больше, чем в сентябре и является максимальным значением за два года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка.

Рост спроса зафиксирован и среди компаний: они приобрели валюту на три триллиона рублей. Экспортеры, наоборот, активно распродавали резервы и в октябре вывели на рынок свыше восьми миллиардов долларов, увеличив объем сделок почти на 70%.

Эксперты объясняют всплеск интереса разными факторами. По словам ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, покупка валюты связана с самым серьезным обострением геополитической ситуации за время президентства Дональда Трампа. При этом она считает, что тренд вряд ли закрепится, поскольку монетарная политика остается жесткой.

ЦБ регулярно фиксирует рост спроса на валюту в периоды геополитической неопределённости и колебаний курса. Осенью рубль испытывал давление из-за оттока капитала и повышенной волатильности на внешних рынках, что традиционно стимулирует население и бизнес переходить в «тихие гавани» — доллар и евро. Одновременно властям удавалось удерживать курс за счёт жесткой монетарной политики и активных продаж валюты экспортерами.