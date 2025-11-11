Еврокомиссия может создать новый орган разведки под руководством фон дер Ляйен

В Еврокомиссии обсуждается создание нового разведывательного органа под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Однако эта инициатива вызывает серьёзное противодействие со стороны дипломатической службы ЕС, сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

«Европейская комиссия приступила к созданию нового разведывательного органа под руководством Урсулы фон дер Ляйен в попытке улучшить использование информации, собираемой национальными разведывательными агентствами», — пишет издание.

Чиновники внешнеполитической службы Евросоюза выражают опасения за будущее своего собственного разведывательного ведомства — Европейского разведывательного центра (INTCEN). Они считают, что новая структура под руководством главы Еврокомиссии будет дублировать уже существующие функции.

План по созданию нового органа пока не был официально представлен всем государствам-членам ЕС, его концепция все ещё находится на стадии обсуждения, а конкретные сроки реализации не установлены. Тем не менее предполагается, что новая организация будет привлекать сотрудников из национальных разведывательных служб всего блока.

Ранее появилась информация, что Европейский союз планирует учредить специализированный центр «демократической устойчивости». Его основной задачей станет противодействие «угрозам дезинформации» от России, Китая и других стран. Инициатива исходит от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и будет официально представлена 12 ноября.