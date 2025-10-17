«Головная боль для Урсулы»: В ЕС опасаются возвращения «серого кардинала» Европы

Потенциальное возвращение в высшие эшелоны европейской политики бывшего генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Селмайра способно обострить и без того напряжённые отношения между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и руководителем дипломатической службы ЕС Каей Каллас. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах Европейского союза.

«Государства-члены [ЕС] обеспокоены тем, что назначение Селмайра может ещё больше обострить отношения между Европейской службой внешних связей и Еврокомиссией», — приводит издание слова неназванного дипломата.

Согласно полученной информации, Селмайр может занять создаваемую должность заместителя генерального секретаря по геоэкономике и межинституциональным вопросам, получив полномочия по координации взаимодействия между внешнеполитическим ведомством и другими институтами ЕС.

Издание отмечает, что если Селмайр войдёт в команду Каллас, это предоставит ей серьёзное преимущество в виде его уникального опыта и инсайдерской информации о работе брюссельской бюрократии. Politico характеризует возможное назначение как потенциальную «головную боль» для фон дер Ляйен, учитывая сохраняющуюся напряжённость в отношениях между двумя ключевыми институтами ЕС. Конфликты часто возникают из-за прерогативы на важные политические заявления, как это произошло в сентябре, когда фон дер Ляйен единолично объявила о торговых ограничениях против Израиля, хотя их первоначально разрабатывало ведомство Каллас.

К слову, Селмайр имеет репутацию «серого кардинала» европейской политики. На протяжении своей карьеры он участвовал в ключевых процессах ЕС, включая урегулирование греческого долгового кризиса и разработку жёстких условий Brexit. Издание также напоминает о его исторически сложных отношениях с фон дер Ляйен, что добавляет дополнительный конфликтный потенциал возможному назначению.

Сельмайр был главой аппарата Жан-Клода Юнкера, президента Еврокомиссии, с 2014 по 2018 год.

