Министр обороны Литвы помечтала о «стене дронов» в ЕС как в «Игре престолов»

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о необходимости построить «стену дронов» для защиты восточных границ ЕС от России. По её словам, такой защитный барьер должен напоминать крепостные стены из сериала «Игра престолов».

«Хотелось бы, чтобы стена выглядела как в «Игре престолов». Было бы здорово!» — сказала она.

Литовский министр подчеркнула срочность создания такой системы и образно описала её как реальную стену из фантастического мира. По её мнению, это позволит усилить обороноспособность страны и защитить восточные границы от потенциальных угроз.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон критически отозвался о предложении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен построить в Европе «стену дронов». На саммите ЕС в Копенгагене французский лидер отметил, что такие проекты звучат «опасно пафосно» и создают ложное ощущение безопасности, подчеркнув, что защита континента гораздо сложнее и не сводится к «железным куполам» или стенам из дронов.