Россиянин организовал канал контрабанды антиквариата из Британии под видом посылок для родных

Российские таможенники пресекли канал контрабанды культурных ценностей, ввозившихся из Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального таможенного управления.

По данным издания, 54-летний житель Балашихи заказывал предметы декоративно-прикладного творчества на адреса своих родственников для последующей перепродажи. В декларациях он указывал недостоверные сведения о характере, стоимости и участниках сделки.

При обыске у задержанного были обнаружены фарфоровые скульптуры, изделия из меди и шпиатра, морские кортики, каминные часы, картины, а также головные уборы армий Европы XVIII–XIX веков. Проведенная экспертиза установила, что все изъятые предметы являются культурными ценностями, общая стоимость которых превышает пять миллионов рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

