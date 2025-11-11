Лукашенко призвал аграриев прекратить «рыдать и плакаться»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к работникам агропромышленного комплекса с призывом прекратить жаловаться на нехватку кадров в сельской местности и обилие проблем. Об этом он заявил на торжественной церемонии вручения госнаград передовикам АПК.

«Нам надо прекратить рыдать и плакаться, что у нас на селе не хватает людей. Всего у нас хватает, и об этом свидетельствует нынешний год. Год был очень тяжёлым. Я в своей жизни не могу припомнить такого сложного и напряжённого периода, который был в этом году в отношении сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», — сказал Лукашенко.

Аграрии республики продемонстрировали выдающиеся результаты, которые он назвал «лучшими, чем когда-либо». Президент отметил, что, если есть желание, то «и людей хватает, и техники, и дисциплины, и порядка». При этом глава государства признал, что, несмотря на общие успехи, по отдельным регионам, таким как Витебская область и юг Белоруссии, наблюдались «недопустимые, крайне негативные вещи». Лукашенко подчеркнул необходимость прекратить «стонать» о многочисленных проблемах в сельском хозяйстве, призвав к готовности к трудностям ежедневно.

«Каждый день мы к этому должны быть готовы. Поэтому прекращаем плакаться, начинаем работать», — призвал белорусский лидер.

Лукашенко также предложил использовать показатели 2025 года в качестве критерия для оценки будущих результатов в сельском хозяйстве. По словам президента, самое главное, что показатели достигнуты не теоретически, а на практике.

Ранее Лукашенко приказал разобраться с очередями за топливом на автозаправочных станциях из-за желающих попить кофе, которые своими машинами перегораживают движение на территории АЗС.