Эстонский министр назвал Китай способным быстро закончить украинский конфликт

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Китай при желании способен быстро прекратить конфликт на Украине. По его мнению, Россия якобы не смогла бы начать боевые действия без поддержки Пекина. Так

«Моей главной задачей было донести до министра иностранных дел Китая, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы и Эстонии», — сказал эстонский министр после встречи с главой МИД КНР Ван И.

На эту тему, по словам министра, ушло 80% времени встречи.

При этом в МИД Китая выступают за дипломатическое урегулирование, заявляя, что «принуждение и давление не решат проблему».

Кроме того, эстонский министр поддержал идею использования замороженных российских активов для помощи Украине, отметив, что «все крупные страны, включая Германию, поддержали эту идею». Против этого выступает Бельгия, где эти активы хранятся. Москва ранее называла возможное изъятие воровством.