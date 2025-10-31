Китай восхитился двойной «контратакой» Путина после выпада США
Президент России Владимир Путин дал неожиданный и жёсткий ответ на американские санкции, которые были введены в отношении нефтяных компаний РФ. При этом реакция российского лидера оказалась вовсе не словесной. Об этом пишет китайское издание NetEase.
«В ответ на ужесточение санкций администрацией Трампа президент России Владимир Путин дважды в течение трёх дней контратаковал», — сказано в материале.
Под контратаками издание понимает заявления Путина об успешных испытаниях ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», которые оснащены ядерной энергоустановкой. Автор публикации подчёркивает, что российский президент не просто так упомянул именно ядерное вооружение, он явно дал чёткий намёк Вашингтону после очередной порции санкций США.
При этом Пентагон прекрасно понимает, что ему нечем ответить, продолжает автор. Зато Путин теперь имеет хороший рычаг, который поможет «сдержать дальнейшие авантюры США и НАТО». В конце статьи резюмируется, что очередные американские санкции не достигнут своей цели, и Россия твёрдо настроена завершить СВО по своему сценарию.
Напомним, что ранее Вашингтон решил всё-таки ввести новый пакет санкций против России, в который вошли «Роснефть», «Лукойл» и связанные с ними компании. По заявлению Белого дома, эти меры вводятся из-за отсутствия у Москвы якобы желания мирно урегулировать конфликт на Украине. Сам лидер США Дональд Трамп отметил, что считает подобные меры временными. Сейчас «Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы из-за американских рестрикций.
