Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 ноября, 12:49

В Ульяновской области отключили мобильный интернет в зоне спецобъектов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / А_В_С

В Ульяновской области отключили мобильный интернет в зоне объектов спецназначения. Региональный министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Олег Ягфаров сообщил, что такие меры вводятся для обеспечения безопасности.

По словам чиновника, решение было принято федеральным центром. Он отметил, что количество атак с использованием беспилотников резко возросло, что и стало причиной увеличения радиуса отключения. Вокруг наиболее важных объектов эти меры носят постоянный характер.

Ягфаров добавил, что ситуация, вероятно, не изменится до окончания СВО. Для стабильного подключения к Сети он порекомендовал жителям переходить на проводной интернет.

BannerImage
Никита Никонов
