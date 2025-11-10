Российские операторы связи запустили 24-часовой «период охлаждения» для сим-карт
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Artamonov
Минцифры России сообщило в Telegram, что операторы связи испытывают новую меру: сим-карты абонентов, вернувшихся из-за рубежа, будут проходить 24-часовую проверку перед активацией. Это делается для предотвращения использования беспилотников.
«Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и СМС на этой сим-карте будут временно блокироваться», — указано в пресс-релизе.
Доступ к мобильному интернету и СМС будет временно ограничен («период охлаждения») в двух случаях: если сим-карта не использовалась 72 часа или после возвращения из международного роуминга. Для восстановления сервисов можно в любое время авторизоваться через предоставленную оператором ссылку. Также возможно связаться с колл-центром и подтвердить свою личность по телефону, чтобы снять ограничения.
Ранее Минцифры напомнило россиянам о сокращении лимита на сим-карты с 1 ноября. В случае невыполнения гражданином требования о расторжении избыточных договоров, операторы связи обязаны прекратить предоставление услуг по всем номерам, оформленным на данного абонента.
