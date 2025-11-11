«Кому вершки, а кому корешки»: Миронов предложил поддерживать не банкиров, а пенсионеров

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов резко раскритиковал решение правительства выделить банковскому сектору 560 миллиардов рублей государственной поддержки. С соответствующей речью парламентарий выступил на пресс-подходе в Государственной Думе перед пленарным заседанием.

Политик напомнил, что по прогнозам ЦБ РФ прибыль банковского сектора в 2025 году превысит 3 триллиона рублей, и задался вопросом, почему этих средств недостаточно для кредитования инфраструктурных проектов.

«Но правительству этого показалось мало, и они решили подкинуть «сироткам» ещё полтриллиона из казны. Разумеется, под благородным предлогом: поддержать банки кредитующие крупные инфраструктурные проекты. А трех триллионов на это недостаточно? В итоге получится, что бюджет сам и профинансирует эти проекты. Очень государственный подход! Называется «кому вершки, а кому корешки», — отметил Миронов.

Миронов заявил, что его партия предлагала ввести специальный налог на сверхприбыль банков, но получила отказ, в то время как на повышение страховых пенсий постоянно не находится денег.

«Мы предлагали обложить сверхприбыль банков специальным налогом– нам, говорят, боже упаси их трогать. Просим выделить средства на повышение страховых пенсий – опять нет денег, зато необыкновенная щедрость по отношению к тем, кто и так от жира лопается, — заключил Миронов.

Ранее сообщалось, что статистика Социального фонда России свидетельствует об усугублении ситуации с отставанием индексации пенсий от реальной инфляции, что ведёт к снижению уровня жизни пенсионеров. Средняя социальная пенсия достигла 15 514 рублей с ростом 14,8%, а общий средний размер пенсии составил 23 529 рублей, подчеркнув, что социальная пенсия, получаемая почти 4 миллионами граждан, не соответствующих ужесточённым критериям для страховой пенсии, ненамного превышает установленный ранее прожиточный минимум.