Пять браков, трагедия внука и 18 лет без загса: яркая жизнь Гурченко — дочери батрака и дворянки

90 лет назад, 12 ноября 1935 года, родилась советская актриса, народная артистка СССР Людмила Гурченко. Она считается одной из самых выдающихся актрис и иконой стиля. Наиболее интересные факты о жизни и творчестве яркой артистки — в материале Life.ru.

Дед-дворянин в ссылке: происхождение, которое скрывала Гурченко

Людмила Гурченко родилась в 1935 году в Харькове. Её отец Марк Гаврилович, урождённый Гурченков (фамилия поменялась из-за ошибки паспортиста), из батраков Смоленской области, а вот мать Елена Александровна имела дворянское происхождение. Дед актрисы Александр Симонов был представителем древнего дворянского рода. В царские годы он возглавлял московскую гимназию, после Октябрьской революции был вынужден перебраться в родовое имение, располагавшееся в Смоленской области. Но в 1928 году Александра Симонова арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности и приговорили к трём годам ссылки.

Во время пребывания в ссылке дед будущей актрисы изменил своей жене, и она, узнав об этом, забрала дочь Елену и перебралась в Харьков. И уже здесь Елена Симонова познакомилась с Марком Гурченко, который, к слову, был старше её почти на 20 лет, пара поженилась, а в 1935 году у них родилась дочь Людмила.

Маленькая Люся с отцом Марком Гавриловичем, 1936 год. Фото © Wikipedia

В советские годы к гражданам из дворян относились осторожно. В то время «неблагонадёжное» происхождение могло поставить крест на карьере — свои дворянские корни скрывала даже примадонна Любовь Орлова. Но Людмиле Гурченко в этом смысле повезло.

«Иначе был бы Алан»: как Гурченко чуть не назвали в честь героя с Запада

Накануне рождения дочери Марк Гурченко посмотрел фильм «Акулы Нью-Йорка», в котором главных героев звали Алан и Люси. Картина настолько впечатлила отца будущей актрисы, что он решил назвать ребёнка в честь одного из героев фильма: если родится девочка — Люси, а если мальчик — Алан. В своих мемуарах Людмила писала — мол, мама обрадовалась, что родилась девочка, «иначе был бы Алан Маркович».

После появления на свет девочки родители решили зарегистрировать её под именем Люси, но им объяснили, что в Советском Союзе такого имени нет, а значит, нужно выбрать другое. И тогда родители решили дать дочери созвучное с Люси имя Людмила. Отец вообще очень сильно повлиял на судьбу Люси. Именно он поощрял её тягу к пению и танцам и всегда говорил «дуй своё, дочурка» — так он помог будущей актрисе приобрести уверенность в себе.

Её чуть не запороли: чья ошибка едва не стоила Гурченко роли в «Карнавальной ночи»

Всесоюзную славу актрисе принесла роль в фильме «Карнавальная ночь». Картина стала лидером советского кинопроката в 1956 году, всего было продано почти 50 млн билетов. Студентка ВГИКа Гурченко после выхода фильма стала звездой. Но этого всего могло не быть, если бы не воля случая.

Людмила Гурченко в роли Леночки Крыловой в «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова. Фото © РИА «Новости»

После того как Людмилу пригласили сняться в фильме, ей предстояло пройти кинопробы, которые она провалила. И что самое интересное, это произошло не по её вине, а из-за ошибок начинающего оператора — он выставил свет так, что у девушки появились большие тёмные круги под глазами.

Но девушке повезло — в коридоре здания «Мосфильма» она столкнулась с режиссёром Иваном Пырьевым, который входил в съёмочную команду «Карнавальной ночи». Он вспомнил молодую актрису, привёл её на съёмочную площадку и велел оператору снять её лучше. Так она всё-таки получила роль Леночки Крыловой, которая стала судьбоносной.

Сама Людмила Марковна позже писала в своей книге «Моё взрослое детство», как во время оккупации родного Харькова в войну, сидя в холодной комнате, она, маленькая, мечтала, что будет петь и танцевать в чёрном платье с белой муфтой. И именно в этом «диоровском» наряде её героиня в «Карнавальной ночи» поёт «Песенку о хорошем настроении».

Свист и ненависть: за что зрители отвернулись от Гурченко

Успех «Карнавальной ночи» сулил для юной актрисы начало блистательной карьеры на вершине советского кинематографа. Но на деле вышло иначе — следующий фильм «Девушка с гитарой» не имел такого же успеха. Гурченко испытывала материальные трудности. По этой причине ей приходилось подрабатывать, выступая с концертами на предприятиях и творческих встречах. В то время такая практика имела эффект разорвавшейся мины. В СМИ начали появляться публикации о том, что Гурченко делает это ради получения левых доходов. В частности, злые языки утверждали, что артистка получает деньги в конвертах.

После триумфа в «Карнавальной ночи» Гурченко попала в опалу. Фото © Кадр из фильма «Девушка с гитарой», режиссёр Александр Файнциммер, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков / Kinopoisk

Чёрный пиар сыграл свою роль, и Гурченко попала в опалу. В фильмах она продолжила сниматься, но они создавались на киностудиях в республиках Союза, поэтому успеха эти картины не имели. Публика также отвернулась от Гурченко. Доходило до совсем неприятных ситуаций. Однажды она вышла на сцену и начала исполнять романс, но присутствующие освистали её, и артистке пришлось покинуть сцену, даже не завершив выступление.

Ситуация изменилась только в начале 1970-х годов, когда актриса вернулась в кино и приобрела былую славу.

Как Гурченко покорила Андропова и стала народной артисткой

После периода опалы Гурченко получила главную роль лишь в 1973 году, когда актрисе было почти 40 лет. В картине «Старые стены» она исполнила роль директора ткацкой фабрики, продемонстрировав свой драматический талант.

Спустя год Людмилу пригласили на главную роль в фильме «Соломенная шляпка», где состоялся успешный дуэт с Андреем Мироновым. Актрису стали звать в кино, и на каждой площадке она полностью погружалась в работу. Так, в фильме-сказке «Мама» Гурченко снималась с серьёзным переломом ноги — гипс маскировала за широкими юбками.

Причём к каждой своей роли, а их могло быть несколько за один год, артистка готовилась с особой тщательностью. Например, перед съёмками фильма «Вокзал для двоих», где она сыграла роль официантки Веры, она консультировалась с настоящими официантами и училась у них набирать тарелки на поднос, носить гору посуды, переворачивать скатерть.

Людмила Гурченко для роли в «Вокзале для двоих» серьёзно изучала профессию официантки. Фото © РИА «Новости»

Картина имела оглушительный успех, а игра Гурченко произвела впечатление даже на генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова. Именно он инициировал присуждение актрисе звания народной артистки СССР. В дальнейшем актриса также снялась в таких известных фильмах, как «Любовь и голуби», где сыграла комичную кадровичку Раису Захаровну, «Виват, гардемарины!» и других.

Мужья, гражданский брак и боль утраты: что скрывалось за улыбкой Гурченко

За свою жизнь Людмила Гурченко была в пяти официальных и одном гражданском браке. Причём в первый раз она вышла замуж в возрасте 18 лет, её первым супругом был кинорежиссёр Василий Ордынский — в его фильме «Человек родился» Гурченко озвучила главную героиню. Пара прожила в браке два года.

Следующим избранником актрисы стал сценарист Борис Андроникашвили, потомок грузинского княжеского рода. В браке с ним Людмила родила дочь Марию, подарившую артистке двух внуков. Судьба одного из них сложилась трагически. Марк Королёв ушёл из жизни в 1998 году в возрасте 26 лет из-за передозировки наркотиков.

Третьим мужем актрисы стал приёмный сын писателя Александра Фадеева — тоже Александр, но брак с ним также продлился недолго. Пара развелась в 1964 году, хотя у Людмилы были хорошие отношения со свекровью, примой МХАТа Ангелиной Степановой. Многие говорили, что не последнюю роль в расставании сыграло пристрастие Александра к алкоголю и его разгульная жизнь.

В 1967 году Гурченко вышла замуж за певца Иосифа Кобзона, с которым она развелась три года спустя. Именно он отводил дочь актрисы Машу в первый класс.

Людмила Гурченко была замужем за Иосифом Кобзоном. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис

Следующим избранником актрисы стал пианист Константин Купервейс, который был на 14 лет младше Людмилы. Пара не стала регистрировать официальный брак, но прожили они вместе 18 лет. Именно во время этого союза Гурченко сыграла свои самые знаменитые роли, а Константин окружил её заботой и подружился с её дочерью Машей, с которой у артистки были всегда непростые отношения.

В 1991 году, после ухода Купервейса, Людмила Марковна переключила своё внимание на кинопродюсера Сергея Сенина, который был младше её на 26 лет. Он стал последним супругом и вдовцом Гурченко. После смерти Людмилы в 2011 году он основал в их квартире в Трёхпрудном переулке её музей.

Правда костюмера: какой на самом деле была талия у Гурченко

Многих поклонниц актрисы, всегда выглядевшей ярко и стильно, волновало: какая на самом деле талия у их любимицы и на какой диете она сидит. Ходили невероятные слухи об обхвате чуть ли не в 48 сантиметров. Но Гурченко говорила, что не придерживается никаких диет и любит вкусно поесть, в особенности уважает борщ и котлеты, к тому же её мама Елена Александровна очень вкусно готовила.

Костюмер Гурченко Ирина Великанова, работавшая с ней почти 20 лет, не так давно раскрыла одну из главных тайн звезды: талия Людмилы Марковны была 65–68 сантиметров. То есть у актрисы была стройная фигура, но без аномалий. А невероятный эффект часто достигался за счёт широких пышных юбок — в таких платьях талия визуально казалась очень узкой.