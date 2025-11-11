Лавров: Россия предлагает США продлить ДСНВ на год, чтобы «остыть»

Россия предложила Соединённым Штатам продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ/СНВ-III) ещё на один год. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС, эта мера необходима для анализа ситуации и деэскалации.

Глава российского МИД охарактеризовал обстановку вокруг договора как «абсолютно прозрачную», отметив, что количественные уровни вооружений хорошо известны обеим сторонам. Лавров призвал использовать годовой мораторий, чтобы «остыть» и перестать мерить всё через «украинский аршин».

По его словам, это время должно быть посвящено анализу и проявлению ответственности великих держав за глобальную стабильность. Как подчеркнул министр, главный приоритет — это «недопущение ядерной войны».

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) — последний действующий российско-американский договор по контролю над ядерными вооружениями. Он ограничивает количество развёрнутых боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и подводных лодок с ядерными установками. Срок действия соглашения истекает в феврале 2026 года. В феврале 2023-го Россия приостановила участие в договоре, заявив, что США фактически вышли за его рамки. Ранее президент Владимир Путин назвал ошибкой полный отказ от наследия ДСНВ и предложил временно сохранить положения договора после 2026 года.