Песков заявил, что США не выходили на контакт по вопросу ДСНВ

США не делали России предложений по возобновлению диалога по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), в том числе после сообщений об испытаниях ракеты «Буревестник». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока никаких субстантивных предложений со стороны Вашингтона не было. Здесь пока о каком-то продвижении говорить не приходится», — отметил представитель Кремля.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) — последний действующий российско-американский договор по контролю над ядерными вооружениями. Он ограничивает количество развернутых боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и подводных лодок с ядерными установками. Срок действия соглашения истекает в феврале 2026 года. В феврале 2023-го Россия приостановила участие в договоре, заявив, что США фактически вышли за его рамки. Ранее президент Владимир Путин назвал ошибкой полный отказ от наследия ДСНВ и предложил временно сохранить положения договора после 2026 года.