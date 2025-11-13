11-месячный малыш съел яркие капсулы для стирки, пока мама заваривала чай

В Новосибирске 11-месячный ребёнок получил сильнейшее отравление, съев несколько цветных капсул для стирки. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошёл, когда мама ненадолго отвлеклась на домашние дела. Её двухлетняя дочь смогла открыть коробку с капсулами «Лоск Color» и рассыпала их. Младший брат, привлечённый ярким видом, успел съесть несколько штук.

Капсулы для стирки, которые съел младенец. Фото © Baza

У мальчика начались рвота и жар ещё до приезда скорой. В больнице у него диагностировали интоксикацию и аспирационную пневмонию — обострение стало следствием попадания химических средств в дыхательные пути.

Этот случай — часть опасного вирусного тренда, когда дети пробуют капсулы для стирки. Пользователи соцсетей требуют от производителей усилить защиту упаковки, сделав её более надёжной.

Аспирационная пневмония — это воспаление лёгких, вызванное попаданием в дыхательные пути инородных веществ, таких как жидкости или химические средства. У маленьких детей это может произойти очень быстро и требует немедленной медицинской помощи.