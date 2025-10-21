Сектор Газа
21 октября, 10:14

Съели 20 таблеток: В Петербурге двойняшки попали в реанимацию после отравления но-шпой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dwiwanto Indrayu Bawono

Опасная игра с родительской аптечкой едва не стоила жизни полуторагодовалым двойняшкам из Петербурга. О происшествии сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Малыши, воспользовавшись моментом, когда взрослые отвлеклись, смогли добраться до лекарств и проглотили 20 таблеток но-шпы. Обнаружив это, мать немедленно обратилась за медицинской помощью. Дети были госпитализированы в реанимационное отделение с тяжёлым отравлением, их состояние находится под постоянным контролем врачей.

Ранее сообщалось, что у российских школьников участились случаи пищевых отравлений после употребления популярного китайского соевого продукта. Согласно свидетельствам пострадавших, даже несколько кусочков этого острого снека вызывают серьёзные расстройства пищеварения, включая диарею, изжогу, тошноту и боли в животе.

Наталья Демьянова
