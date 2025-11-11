Лавров: Россия готова обсуждать с США вопрос ядерных испытаний

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг утверждения американского лидера Дональда Трампа о возобновлении Россией ядерных испытаний, назвав их не соответствующими действительности. Министр заявил о готовности Москвы обсудить возникшие у США подозрения.

Лавров отметил, что не понимает, чем вызвана позиция Вашингтона, и подчеркнул: «Если речь идёт о ядерных испытаниях, испытаниях ядерного оружия – это не соответствует действительности». Он также добавил, что Россия готова обсуждать и «те подозрения, что мы скрытно … закопались глубоко под землёй и там что-то делаем».