США требуют убрать из резолюции ООН формулировку «российская агрессия»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktor_IS
Администрация США требует переписать проект антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине. По данным Kyiv Post, Вашингтон настаивает на исключении ключевых формулировок — «территориальная целостность» и «российская агрессия».
«Администрация Трампа продвигает исключение формулировок из резолюции... американская сторона настаивает на том, чтобы резолюция была пересмотрена <...> без отсылок к «территориальной целостности» или «агрессии», — пишет издание.
Европейские партнёры Киева опасаются, что такие поправки продемонстрируют раскол на Западе. Неназванный источник Kiyv Post из числа европейских посланников назвал действия американской администрации очередным примером ситуации, где Вашингтон отходит от основных интересов Украины в «критический» с дипломатической точки зрения момент.
Европейцы пытаются лоббировать изменение позиции США. Голосование по резолюции ожидается в ближайшие недели.
Ранее Life.ru рассказывал, что в октябре 2025 года Совет Безопасности ООН впервые с начала специальной военной операции, стартовавшей в феврале 2022 года, не провёл ни одного заседания по украинской теме, прервав практику ежемесячных, а иногда и более частых обсуждений конфликта, касавшихся поставок западного вооружения, мер безопасности и других аспектов противостояния. При этом отсутствовали не только официальные и закрытые заседания, но даже неформальные консультации по формуле «Арриа», что означает полное исчезновение украинского вопроса из повестки Совбеза в качестве отдельного пункта.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.