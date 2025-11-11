США требуют убрать из резолюции ООН формулировку «российская агрессия»

Ранее Life.ru рассказывал, что в октябре 2025 года Совет Безопасности ООН впервые с начала специальной военной операции, стартовавшей в феврале 2022 года, не провёл ни одного заседания по украинской теме, прервав практику ежемесячных, а иногда и более частых обсуждений конфликта, касавшихся поставок западного вооружения, мер безопасности и других аспектов противостояния. При этом отсутствовали не только официальные и закрытые заседания, но даже неформальные консультации по формуле «Арриа», что означает полное исчезновение украинского вопроса из повестки Совбеза в качестве отдельного пункта.