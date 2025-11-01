Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

1 ноября, 05:13

Совбез ООН в октябре впервые за время СВО не обсуждал ситуацию на Украине

Обложка © Telegram / МИД России

В октябре 2025 года Совет Безопасности ООН не провёл ни одного заседания, посвящённого теме Украины. Это стало первым подобным случаем с начала спецоперации, начавшейся в феврале 2022 года.

До этого Совбез собирался по этому вопросу ежемесячно, а иногда и по нескольку раз в месяц. Обсуждения касались поставок западного вооружения, мер безопасности и других аспектов конфликта.

Однако в октябре не было ни официальных, ни закрытых заседаний, и даже неформальные встречи по формуле «Арриа» не проводились. Таким образом, украинская тема впервые не стала отдельным пунктом для обсуждения в Совете Безопасности.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп вновь резко изменил позицию по Украине, вызвав тем самым тревогу у европейских союзников. Если раньше он заявлял о «строгой поддержке» Киева, то последние действия американского лидера показали заметное смягчение его риторики и терпимость к нарушителям санкций в отношении РФ.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

