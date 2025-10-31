Агония и руины: Разворот Трампа сочли приговором для Зеленского

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что изменение риторики президента США Дональда Трампа по вопросу конфликта на Украине вызывает серьёзное беспокойство у Владимира Зеленского и его окружения. По словам депутата, Киев столкнулся с ухудшением ситуации на фоне сокращения внешней поддержки.

«Ситуация в Украине катастрофическая. Это уже не просто кризис, а переход к разрушению. США фактически вышли из конфликта. Европа без них воевать не может. Главный ресурс — люди — практически исчерпан. Агония режима Зеленского затянулась, но она не перестала быть агонией», — написал Дмитрук в Telegram-канале.

Нардеп заявил, что мобилизационные возможности страны ослабли, а позиции на линии боевого соприкосновения, по его оценке, становятся уязвимыми. Депутат добавил, что дальнейшее развитие событий, по его мнению, будет зависеть от того, сохранятся ли ресурсы для продолжения боевых действий.