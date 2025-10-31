Агония и руины: Разворот Трампа сочли приговором для Зеленского
В Раде заявили об агонии режима Зеленского из-за смены позиции Трампа
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что изменение риторики президента США Дональда Трампа по вопросу конфликта на Украине вызывает серьёзное беспокойство у Владимира Зеленского и его окружения. По словам депутата, Киев столкнулся с ухудшением ситуации на фоне сокращения внешней поддержки.
«Ситуация в Украине катастрофическая. Это уже не просто кризис, а переход к разрушению. США фактически вышли из конфликта. Европа без них воевать не может. Главный ресурс — люди — практически исчерпан. Агония режима Зеленского затянулась, но она не перестала быть агонией», — написал Дмитрук в Telegram-канале.
Нардеп заявил, что мобилизационные возможности страны ослабли, а позиции на линии боевого соприкосновения, по его оценке, становятся уязвимыми. Депутат добавил, что дальнейшее развитие событий, по его мнению, будет зависеть от того, сохранятся ли ресурсы для продолжения боевых действий.
Ранее стало известно, что Трамп вновь резко изменил позицию по Украине, вызвав тем самым тревогу у европейских союзников. Если раньше он заявлял о «строгой поддержке» Киева, то последние действия американского лидера показали заметное смягчение его риторики и терпимость к нарушителям санкций в отношении РФ.
