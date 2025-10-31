Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 10:20

Bloomberg указал на новый подход Трампа к «‎наказанию» России за Украину

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп, вероятно, смягчил свою позицию в отношении санкционного давления на Россию, отказавшись от жёстких мер против Китая за закупки российской нефти из-за конфликта на Украине. На новый подход хозяина Овального кабинета указал Bloomberg со ссылкой на экспертов.

«Санкции Трампа пока что выглядят скорее символическими. Если он не готов противостоять (председателю КНР — Прим. Life.ru) Си Цзиньпину в вопросе энергетических поставок, то исполнительная часть его политики (в отношении России — Прим. Life.ru) так и останется «бумажным тигром», — заявил эксперт консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтт Эриксон.

Агентство отмечает, что американский лидер в настоящее время рассматривает нормализацию отношений с Пекином и реализацию торгового соглашения как более приоритетные задачи, чем строгое соблюдение антироссийских санкционных режимов.

Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина: свежие новости и что стоит за новым диалогом США с Китаем
Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина: свежие новости и что стоит за новым диалогом США с Китаем

Ранее Life.ru писал, что Трамп выразил сомнения относительно целесообразности дальнейшего усиления антироссийских санкций после состоявшейся встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров в Пусане американский лидер воздержался от обсуждения темы российской нефти, что может свидетельствовать о пересмотре подходов Вашингтона к санкционной политике.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar