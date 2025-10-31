Bloomberg указал на новый подход Трампа к «‎наказанию» России за Украину

Президент США Дональд Трамп, вероятно, смягчил свою позицию в отношении санкционного давления на Россию, отказавшись от жёстких мер против Китая за закупки российской нефти из-за конфликта на Украине. На новый подход хозяина Овального кабинета указал Bloomberg со ссылкой на экспертов.

«Санкции Трампа пока что выглядят скорее символическими. Если он не готов противостоять (председателю КНР — Прим. Life.ru) Си Цзиньпину в вопросе энергетических поставок, то исполнительная часть его политики (в отношении России — Прим. Life.ru) так и останется «бумажным тигром», — заявил эксперт консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтт Эриксон.

Агентство отмечает, что американский лидер в настоящее время рассматривает нормализацию отношений с Пекином и реализацию торгового соглашения как более приоритетные задачи, чем строгое соблюдение антироссийских санкционных режимов.

Ранее Life.ru писал, что Трамп выразил сомнения относительно целесообразности дальнейшего усиления антироссийских санкций после состоявшейся встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров в Пусане американский лидер воздержался от обсуждения темы российской нефти, что может свидетельствовать о пересмотре подходов Вашингтона к санкционной политике.