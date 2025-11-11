Бывший депутат финского парламента попросил убежища в России

Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен сообщил, что подал заявление о предоставлении убежища в России. Он рассказал об этом на своём YouTube-канале и показал документ о принятии его прошения к рассмотрению. По словам политика, срок его пребывания в РФ по визе подходил к концу, поэтому он решил «не думать больше о визах» и ждать решения властей.