11 ноября, 13:55

Бывший депутат финского парламента попросил убежища в России

Обложка © X / TurtiainenAno

Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен сообщил, что подал заявление о предоставлении убежища в России. Он рассказал об этом на своём YouTube-канале и показал документ о принятии его прошения к рассмотрению. По словам политика, срок его пребывания в РФ по визе подходил к концу, поэтому он решил «не думать больше о визах» и ждать решения властей.

Туртиайнен ранее избирался от партии «Истинные финны», а после исключения представлял политическую силу «Власть принадлежит народу». Ранее он заявлял о намерении переехать в Москву и выучить русский язык. Политик говорил о решении попросить убежище в России и называл финнов одним народом.

«‎Русский я уже учу»: Немецкий политик попросил убежища и гражданство России
