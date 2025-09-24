Интервидение
24 сентября, 07:11

«‎Русский я уже учу»: Немецкий политик попросил убежища и гражданство России

Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер запросил гражданство России

Ральф Нимайер. Обложка © Всероссийский патриотический забег

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер подал запрос о политическом убежище в России и надеется на получение гражданства. Он объяснил РИА «Новости», что в Германии опасается преследования со стороны правоохранительных органов, а здесь чувствует себя как дома.

«В России я провёл больше времени, чем где-либо ещё за последние три года. Я обратился за политическим убежищем и получил временный документ, но это ещё не гражданство, на которое я надеюсь. Русский я уже учу», — рассказал Нимайер.

По словам политика, его немецкий паспорт был заблокирован. Глава совета узнал об этом, когда пытался вылететь из ОАЭ в Мюнхен. Немецкое посольство в Дубае предложило ему только разовый паспорт для возвращения в Германию.

Ранее стало известно, что гражданство России получил известный исполнитель Михаил Шуфутинский. До этого главный символ третьего сентября жил в стране по ВНЖ с американским паспортом. Изначально он не получал российский паспорт, заявив, что в США не приветствовали двойное гражданство.

