11 ноября, 15:08

Apple выпустила чехол-носок для iPhone за 18,5 тысячи рублей

Компания Apple совместно с японским модным домом Issey Miyake анонсировала новый премиальный аксессуар — iPhone Pocket. Этот чехол-сумка, разработанная специально для смартфонов, поступит в продажу 14 ноября.

Новинка будет доступна в двух версиях: короткой — стоимостью $149 (около 12 тысяч рублей) и удлинённой, цена которой составит от $229 (около 18,5 тысячи рублей). Аксессуар позиционируется как модное решение, позволяющее носить iPhone в формате сумки. Дизайн iPhone Pocket, по словам директора Miyake Design Studio Есиюки Миямаэ, призван подчеркнуть «связь» между пользователем и его устройством, воплощая принципы универсальности и минимализма.

Ожидается, что iPhone Pocket будет выпущен ограниченным тиражом, что, вероятно, привлечёт внимание коллекционеров и ценителей эксклюзивных коллабораций. Особенностью аксессуара является использование технологии 3D-вязания. Приобрести iPhone Pocket с 14 ноября смогут жители Франции, Китая, Италии, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Великобритании и США. Продажи будут осуществляться как в избранных магазинах Apple Store, так и на официальном сайте компании.

Ранее стало известно, что Apple приняла решение вернуться к прежнему, более привычному для многих пользователей способу отключения будильника на iPhone. После последнего обновления операционной системы iOS, для деактивации будильника теперь снова необходимо провести пальцем вправо по экрану, а не нажимать специальную кнопку.

