Выставка «Традиционная Россия» пройдёт в Госдуме с 11 по 14 ноября

В Госдуме РФ открылась выставка «Традиционная Россия», посвящённая этнокультурному наследию народов страны. Сроки её проведения с 11 по 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия. Там подчеркнули, что ставилась задача показать, как этносы становились одним русским народом, не теряя своей самобытности.

«Это очень правильно организованная выставка. По ней отчётливо видна консолидирующая и государствообразующая роль русского народа — народа, вокруг которого вращаются разные этносы. При этом этносы развиваются, сохраняют свою самобытность. Вместе мы становимся большим русским народом, в этом наша сила», — рассказала член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

Проект также призван показать Россию как уникальное государство-цивилизацию, которое бережно сохранило культуру почти 200 народов. Посетители смогут увидеть предметы быта, народные костюмы, музыкальные инструменты и украшения со всех уголков нашей страны. Большое внимание уделяется архивным фотоматериалам, демонстрирующим историю и этническое разнообразие.

Выставка проводится Общероссийской общественно-государственной организацией «Ассамблея народов России», Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования, Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Российским государственным университетом им. А.Н. Косыгина.

Ранее Музей политической истории России представил к 7 ноября три выставки, объединённые хронологией 1905–1917 годов. Как пояснил генеральный директор Государственного музея политической истории РФ Сергей Рыбаков, экспозиция представляет исторические факты во всей их полноте, не навязывая политических оценок, чтобы посетители могли самостоятельно сделать выводы.