10 ноября, 08:15

В Кронштадте открыли выставку о засекреченной роте подводного спецназа Балтийского флота

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pumpchn

В Кронштадте открылась уникальная выставка, рассказывающая о засекреченной роте особого назначения — подводном спецназе Балтийского флота. Детали их подвигов стали известны благодаря многолетней работе исследователей, экскурсоводов и родственников бойцов. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Подводный спецназ Балтийского флота. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Рота была создана в 1941 году, когда единственным путём в тыл врага стали воды Финского залива. Бойцы выполняли сложнейшие задачи. Например, чтобы подорвать пристань в Петергофе, им пришлось пройти по дну, таща за собой 200-килограммовую мину. Работали они в условиях строжайшей секретности, используя снаряжение замкнутого цикла и погружаясь на кислороде, что ограничивало глубину 20 метрами.

Водолазы провели более 200 операций, включая обследование немецкой подлодки U-250, где были найдены шифровальная машина «Энигма» и уникальная акустическая торпеда. Роту расформировали в 1945 году, а её бойцы составили костяк аварийно-спасательной службы. Подвиг более сотни человек, долгие годы остававшийся в тени, теперь можно увидеть на выставке, где впервые были представлены многие документы и экспонаты, включая воссозданный водолазный костюм.

Ранее президент России Владимир Путин в честь 75-летия спецназа Вооружённых Сил РФ направил поздравительную телеграмму бойцам специального назначения. Он отметил их высокий профессионализм, храбрость и работу в самых горячих точках.

