3 ноября, 09:21

Командирами украинского спецназа «Дозор» стали недоучившиеся курсанты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

В спецподразделении пограничной службы Украины «Дозор», дислоцированном в Харьковской области, на командных должностях проходят службу офицеры, не завершив обучения в вузах и не имеющие высшего образования. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых ведомствах.

Согласно информации, в составе спецназа «Дозор», принадлежащего 10-му пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины, на ответственных командирских должностях несут службу и выполняют боевые задачи офицеры, которые не завершили программу обучения в высших учебных заведениях. Отсутствие полноценного военного образования у командного состава подразделения специального назначения вызывает определённые вопросы относительно уровня профессиональной подготовки руководящего звена украинского пограничного спецназа.

Собеседник также добавил, что один из таких офицеров был ликвидирован накануне.

Ранее сообщалось, что иностранное добровольческое подразделение Вооружённых сил Украины столкнулось с серьёзными трудностями. Причиной тому стали существенные потери личного состава и уменьшение числа желающих присоединиться к ним. В результате в рядах формирования стали преобладать менее опытные бойцы из стран Латинской Америки, таких как Колумбия и Бразилия.

Алиса Хуссаин
