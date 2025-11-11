В Тюмени водитель переехал беременную собаку и лишил её пятерых щенков

В Тюмени водитель переехал беременную собаку и скрылся с места происшествия. Она выжила, но потеряла пятерых щенков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Тюмени водитель сбил беременную собаку, она потеряла пятерых щенков. Видео © Telegram / РЕН ТВ

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как животное попыталось перебежать дорогу, но оказалось под колесами. Автомобилист даже не вышел из машины, чтобы проверить состояние собаки.

Собаку доставили в ветклинику, где врачи боролись за её жизнь. Ей провели экстренную операцию, в ходе которой удалили матку и извлекли пятерых нерожденных щенков. Несмотря на множественные травмы — разрывы, трещины рёбер и повреждения тазобедренного сустава — ветеринары смогли спасти жизнь животного.

Ранее в Приморье задержали водителя внедорожника, намеренно сбившего собаку. Запись с камер видеонаблюдения, стремительно разошедшаяся по социальным сетям, ярко иллюстрирует момент преступления: чёрный пёс бросается на проезжающий автомобиль. Водитель, вместо того чтобы избежать столкновения, намеренно поворачивает руль в сторону животного и сбивает его.