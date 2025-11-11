Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 16:13

В Тюмени водитель переехал беременную собаку и лишил её пятерых щенков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Agarianna76

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Agarianna76

В Тюмени водитель переехал беременную собаку и скрылся с места происшествия. Она выжила, но потеряла пятерых щенков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Тюмени водитель сбил беременную собаку, она потеряла пятерых щенков. Видео © Telegram / РЕН ТВ

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как животное попыталось перебежать дорогу, но оказалось под колесами. Автомобилист даже не вышел из машины, чтобы проверить состояние собаки.

Собаку доставили в ветклинику, где врачи боролись за её жизнь. Ей провели экстренную операцию, в ходе которой удалили матку и извлекли пятерых нерожденных щенков. Несмотря на множественные травмы — разрывы, трещины рёбер и повреждения тазобедренного сустава — ветеринары смогли спасти жизнь животного.

Психбольная москвичка заперла десятки кошек в захламлённой квартире без еды
Психбольная москвичка заперла десятки кошек в захламлённой квартире без еды

Ранее в Приморье задержали водителя внедорожника, намеренно сбившего собаку. Запись с камер видеонаблюдения, стремительно разошедшаяся по социальным сетям, ярко иллюстрирует момент преступления: чёрный пёс бросается на проезжающий автомобиль. Водитель, вместо того чтобы избежать столкновения, намеренно поворачивает руль в сторону животного и сбивает его.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Животные
  • ДТП
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar