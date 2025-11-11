УФСБ по Волгоградской области обнародовало кадры обысков в филиале немецкой организации «Народный Союз Германии по уходу за военными захоронениями», где были обнаружены незаконно эксгумированные останки солдат вермахта.

ФСБ показала видео с незаконно эксгумированными останками вермахта. Видео © УФСБ по Волгоградской области

В ролике видны стеллажи с чёрными пластиковыми пакетами, предположительно содержащими останки, с подписями на немецком языке. Также запечатлены деревянные кресты с немецкой символикой и фотографии людей в форме вермахта на мемориале «Россошки». В ходе обысков изъяты квадрокоптер, использовавшийся для съёмок около объектов Минобороны, и сами останки.

По данным ФСБ, предотвращена попытка правительства и спецслужб ФРГ провести в регионе пропагандистскую акцию по незаконному перезахоронению солдат вермахта. Останки были эксгумированы с территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе без соответствующих разрешений.

Ранее сообщалось, что на территории Кременских лесов в ЛНР сохраняется проблема с эвакуацией тел погибших украинских военнослужащих. В ходе освобождения данной местности российские военные обнаруживают значительное количество останков, а также стихийные захоронения, включая воронки от снарядов, используемые для погребения.