11 ноября, 20:02

Собянин поднял стоимость патентов для мигрантов в Москве до 10 тыс. руб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Makeev Petr

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, который поднимает стоимость патентов для мигрантов. Этот документ появился на официальном портале мэра и правительства столицы.

Закон изменяет статью, касающуюся коэффициента, отражающего региональные особенности трудового рынка. В 2026 году региональный коэффициент составит 2,9323, в то время как в текущем году он равен 2,8592.

В результате цена патента на мигрантов в Москве составит 10 тысяч рублей в месяц вместо прежних 8,9 тысячи.

Ранее Правительство Новосибирской области утвердило список профессий, доступных для мигрантов, начиная с 2026 года. Запрет на труд мигрантов по патентам распространится на такие сферы, как грузоперевозки, спортивная деятельность, работа в социальных столовых, розничная продажа алкоголя и табачной продукции, а также работа в такси и детских садах.

Лия Мурадьян
